تصميم جديد لـ iPhone 18 Pro يكشف أسرارا غير متوقعة.. ماذا تخطط آبل؟

تستعد شركة آبل لإجراء تغييرات تصميمية ملحوظة على هاتف iPhone 18 Pro المقرر إطلاقه العام المقبل، وفقا لتقارير جديدة.

وتشير الشائعات إلى أن آبل قد تتجه نحو تصغير حجم الجزيرة الديناميكية، في أول تعديل كبير على الميزة منذ ظهورها لأول مرة في iPhone 14 Pro.



وبحسب تقرير جديد لـ9to5Mac، فإن المحلل جيف بو أكد أن آبل تخطط لتقليل حجم فتحة الشاشة بدلا من استبدالها بتصميم “ثقب الكاميرا” كما تردد سابقا حول طرازات خريف 2026.

ورغم ذلك، يتوقع أن يحتفظ الهاتف بالهوية الجمالية لسلسلة iPhone 17 Pro، بما في ذلك الألوان الجريئة ومنصة الكاميرا الممتدة عرضيا، بينما تشير مصادر من سلسلة التوريد إلى أن قصة الزجاج الخلفي ستعاد صياغتها بما يتناسب مع الجزيرة الديناميكية الأصغر.

تغييرات مرتقبة أخرى في تصميم iPhone 18 Pro

من المتوقع أن يشهد الجانب الخلفي للهاتف تحديثات لافتة أيضا، ووفقا لتسريبات من حسابي Digital Chat Station وInstant Digital على ويبو، فإن آبل تستخدم تقنية تصنيع جديدة للزجاج الخلفي لجعل الانتقال بينه وبين الإطار المصنوع من الألومنيوم أكثر سلاسة واندماجًا.

وجاء في منشور لـInstant Digital: “ستتميز سلسلة iPhone 18 Pro بزجاج خلفي معاد تصميمه يقلل الفروق اللونية بين الزجاج ولوحة الألومنيوم، ليمنح الجهاز مظهرا موحدا وانسيابيا”.

كما يتوقع طرح خيارات لونية جديدة، وتشير التقارير إلى احتمال زيادة سماكة iPhone 18 Pro Max لاستيعاب بطارية أكبر، وهو تعديل قد يتكرر على نسخة iPhone 18 Pro الأصغر.

iPhone 17 Pro Max

تحسينات كبيرة في الكاميرا

ووفق تقرير آخر من MacRumors، سيشهد الهاتف رفع دقة الكاميرا الأمامية إلى 24 ميجابكسل، بينما قد تعتمد الكاميرا الخلفية الأساسية مستشعرا ثلاثي الطبقات جديدا من سامسونج مع فتحة عدسة متغيرة، وهي تقنية تسمح بتعديل كمية الضوء الداخلة بحسب ظروف الإضاءة للحصول على عمق مجال أفضل.

كما تخطط آبل إلى تبسيط زر التحكم بالكاميرا عبر إزالة الوظائف اللمسية والاكتفاء بالضغط الميكانيكي.

معالج جديد وشبكات أكثر تقدما

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز بشريحة A20 Pro، التي ستكون أول معالج من آبل يبنى بتقنية TSMC بدقة 2 نانومتر، ما سيحسن الأداء وكفاءة الطاقة.

كما ستعتمد الشركة شريحة اتصالات جديدة C2 بديلة لمودم كوالكوم، مع دعم شبكات 5G mmWave في الولايات المتحدة، وتشير المعلومات إلى استعداد آبل لدعم 5G عبر الأقمار الصناعية مستقبلا.

موعد الإطلاق

من المنتظر طرح iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في خريف 2026 إلى جانب أول هاتف قابل للطي من آبل، أما طرازات iPhone 18e وiPhone 18 وiPhone Air 2 فمن المتوقع الإعلان عنها في ربيع 2027.