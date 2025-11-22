قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
تكنولوجيا وسيارات

تحديثات قوية قادمة في iPhone 18 Pro.. كل ما تشير إليه التسريبات

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم

مع نجاح سلسلة iPhone 17 وزيادة الطلب عليها مقارنة بسلسلة iPhone 16، تتجه أنظار عشاق الهواتف الذكية الآن نحو iPhone 18 المرتقب، حيث تشير التسريبات الأخيرة إلى مجموعة من التحديثات الكبيرة المتوقع إضافتها في 2026.

ترقيات iPhone 18 Pro المرتقبة


وفقا لمصادر صينية موثوقة مثل Digital Chat Station، قد تقدم آبل في iPhone 18 Pro تقنية فتحة عدسة متغيرة، وهي خطوة كبيرة لتحسين أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة.

كما تشير شائعات أخرى إلى أن الجزيرة الديناميكية Dynamic Island قد يصبح أصغر حجما، مع تطوير تقنيات الكاميرا تحت الشاشة وتقنية Face ID احتفالا بالذكرى العشرين للآيفون، مما قد يمهد الطريق لإلغاء Dynamic Island تماما في المستقبل.

 iPhone 18 Pro Max

ومن المتوقع أن يكون iPhone 18 Pro Max أثقل وأسمك من أي هاتف آيفون سابق، بسبب البطارية الأكبر التي ستعزز عمر الجهاز، التفاصيل الدقيقة حول حجم البطارية وترقياتها لم تكشف بعد.

على صعيد الأداء، ستعتمد نماذج Pro على شريحة A20 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر، لتحسين السرعة والكفاءة، كما ستدعم الهواتف مودم C2 الخاص بآبل لشبكات 5G والاتصال المستقر.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 18 في سبتمبر 2026، مع هذه التحسينات الجوهرية التي ستجعل iPhone 18 Pro من بين أقوى هواتف آبل حتى الآن.

فيما أشارت تسريبات سابقة إلى أن شركة آبل تعتزم إجراء تغيير جذري في تصميم شاشة هواتف iPhone 18 Pro، ووفقا للتسريب، فإن هاتفي آبل iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max سيقدمان تجربة شاشة أنظف وأكثر سلاسة، من خلال إخفاء نظام Face ID والكاميرا الأمامية أسفل الشاشة بالكامل.

من المتوقع أن يأتي iPhone 18 Pro بشاشة من نوع OLED بحجم 6.27 بوصة، بينما سيحمل هاتف iPhone 18 Pro Max شاشة بحجم 6.86 بوصة، وستدعم الشاشات تقنية LTPO لمعدل التحديث المتغير، إلى جانب دقة 1.5K.

iPhone 18 Pro ترقيات iPhone 18 Pro آبل أقوى هواتف آبل iPhone 18 Pro Max

