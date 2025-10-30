قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
تكنولوجيا وسيارات

نظام تبريد مائي في آيفون 17 برو ماكس.. ابتكار ثوري أم حل لأزمة خفية؟

آيفون 17 برو ماكس
آيفون 17 برو ماكس
شيماء عبد المنعم

نشر يوتيوبر Kingmi Mobile فيديو على قناته يظهر الفرق في نتائج اختبار AnTuTu بين هاتف آيفون 17 برو ماكس العادي وآخر مزود بنظام تبريد مائي، بالإضافة إلى مقارنة مع هاتف RedMagic 11 Pro+ قبل وبعد إزالة نظام التبريد المائي منه.

قبل أي تعديلات، حصل آيفون 17 برو ماكس على مجموع 2,456,045 نقطة في اختبار AnTuTu (دون إظهار تفاصيل الدرجات في الفئات الفردية). 

بعد تعديل الهاتف بإزالة الجزء الخلفي وتركيب مكون تبريد مائي تم استخراجه من هاتف RedMagic 11 Pro+، كما أجرا اليوتيوبر اختبارا ثانيا، وحقق الهاتف نتيجة 2,652,045 نقطة، مع توزيع الدرجات كالتالي: 827,447 في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، 1,064,431 في وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، 365,347 في الذاكرة، و394,820 في واجهة المستخدم (UX).

أما بالنسبة لهاتف RedMagic 11 Pro+، فقد سجل قبل إزالة نظام التبريد المائي مجموع 4,144,376 نقطة: 1,260,914 في CPU، 1,411,676 في GPU، 547,845 في الذاكرة، و923,897 في UX. 

بعد إزالة النظام، حصل الهاتف على نتيجة 4,124,867 نقطة، مع توزيع الدرجات كالتالي: 1,241,894 في CPU، 1,414,115 في GPU، 562,261 في الذاكرة، و906,597 في UX.

من خلال مقارنة النتائج، يظهر أن الفارق في الأداء كان أقل وضوحا بالنسبة لجهاز RedMagic (أقل من 1%) مقارنة بـ iPhone 17 Pro Max الذي سجل فارقا كبيرا وصل إلى 8%، كما تم عرض هاتف ثالث في الفيديو وهو iPhone XR، الذي أظهر نتائج مشابهة دون تغييرات ملحوظة.

يستغرق اختبار AnTuTu بضع دقائق لإكماله، لكن تأثير نظام التبريد المائي سيكون أكثر وضوحا خلال المهام الثقيلة والمطولة، حيث يساعد على الحفاظ على أداء ثابت.

ويشار إلى أن نتائج اختبارات الأداء لشريحة آبل الجديدة A19 Pro على منصة AnTuTu، أظهرت أن المعالج الجديد بالكاد يتفوق على شريحة A18 Pro التي تشغل هواتف آيفون 16 برو من العام الماضي.

فقد حقق هاتف آيفون 17 برو المزود بشريحة A19 Pro متوسط درجات بلغ حوالي 2.55 مليون نقطة على منصة AnTuTu، وهي تمثل زيادة متواضعة للغاية، تتراوح بين 6% إلى 7% فقط، عن متوسط درجات شريحة A18 Pro الذي كان يدور حول 2.4 مليون نقطة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

جانب من الجمعية العادية للقابضة المعدنية

بنمو 70% .. القابضة المعدنية تحقق 36.5 مليار جنيه صادرات خلال العام المالي الماضي

الجمارك المصرية

28.4 مليون جنيه حصيلة مزاد اليوم لبضائع جمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش

خلال التوقيع

قطاع الأعمال العام: توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي تخدم الأسواق العربية والعالمية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

