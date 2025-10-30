نظام تبريد مائي في آيفون 17 برو ماكس.. ابتكار ثوري أم حل لأزمة خفية؟

نشر يوتيوبر Kingmi Mobile فيديو على قناته يظهر الفرق في نتائج اختبار AnTuTu بين هاتف آيفون 17 برو ماكس العادي وآخر مزود بنظام تبريد مائي، بالإضافة إلى مقارنة مع هاتف RedMagic 11 Pro+ قبل وبعد إزالة نظام التبريد المائي منه.

قبل أي تعديلات، حصل آيفون 17 برو ماكس على مجموع 2,456,045 نقطة في اختبار AnTuTu (دون إظهار تفاصيل الدرجات في الفئات الفردية).

بعد تعديل الهاتف بإزالة الجزء الخلفي وتركيب مكون تبريد مائي تم استخراجه من هاتف RedMagic 11 Pro+، كما أجرا اليوتيوبر اختبارا ثانيا، وحقق الهاتف نتيجة 2,652,045 نقطة، مع توزيع الدرجات كالتالي: 827,447 في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، 1,064,431 في وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، 365,347 في الذاكرة، و394,820 في واجهة المستخدم (UX).

أما بالنسبة لهاتف RedMagic 11 Pro+، فقد سجل قبل إزالة نظام التبريد المائي مجموع 4,144,376 نقطة: 1,260,914 في CPU، 1,411,676 في GPU، 547,845 في الذاكرة، و923,897 في UX.

بعد إزالة النظام، حصل الهاتف على نتيجة 4,124,867 نقطة، مع توزيع الدرجات كالتالي: 1,241,894 في CPU، 1,414,115 في GPU، 562,261 في الذاكرة، و906,597 في UX.

من خلال مقارنة النتائج، يظهر أن الفارق في الأداء كان أقل وضوحا بالنسبة لجهاز RedMagic (أقل من 1%) مقارنة بـ iPhone 17 Pro Max الذي سجل فارقا كبيرا وصل إلى 8%، كما تم عرض هاتف ثالث في الفيديو وهو iPhone XR، الذي أظهر نتائج مشابهة دون تغييرات ملحوظة.

يستغرق اختبار AnTuTu بضع دقائق لإكماله، لكن تأثير نظام التبريد المائي سيكون أكثر وضوحا خلال المهام الثقيلة والمطولة، حيث يساعد على الحفاظ على أداء ثابت.

ويشار إلى أن نتائج اختبارات الأداء لشريحة آبل الجديدة A19 Pro على منصة AnTuTu، أظهرت أن المعالج الجديد بالكاد يتفوق على شريحة A18 Pro التي تشغل هواتف آيفون 16 برو من العام الماضي.

فقد حقق هاتف آيفون 17 برو المزود بشريحة A19 Pro متوسط درجات بلغ حوالي 2.55 مليون نقطة على منصة AnTuTu، وهي تمثل زيادة متواضعة للغاية، تتراوح بين 6% إلى 7% فقط، عن متوسط درجات شريحة A18 Pro الذي كان يدور حول 2.4 مليون نقطة.