مشكلة غريبة تضرب آيفون 17 برو ماكس.. تغيّر لون الجهاز يثير استغراب المستخدمين

ظهرت مؤخراً مشكلة غريبة في هاتف آيفون 17 برو ماكس، أثارت استغراب المستخدمين خصوصاً مالكي اللون البرتقالي "Cosmic Orange"، حيث لاحظ عدد من المستخدمين تغير لون الجهاز بشكل غير متوقع ليأخذ طابعاً وردياً أو "روز جولد" بعد فترة من الاستخدام.​

تفاصيل المشكلة وتفاعل المستخدمين

بدأت الشكاوى بالظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على منصة Reddit، حيث نشر المستخدمون صوراً لهواتفهم تُظهر تغير لون الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم في الهيكل الجانبي من اللون البرتقالي إلى الوردي الغامق، في حين ظل ظهر الجهاز مصنوعاً من الزجاج محافظاً على لونه الأصلي.

اتسعت التقارير لتشمل أيضاً نسخة اللون الأزرق العميق، حيث تبيّن أن تعرض الهاتف لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية بشكل متكرر هو السبب الأكثر شيوعاً وراء المشكلة وفقاً لتجارب المستخدمين الأولية.​

نظريات تقنية وتفسيرات متداولة

وأشار بعض التقنيين والمعلقين إلى أن التغير في اللون قد يعود لتفاعل كيميائي في الطلاء المعدني مع الهواء أو مع التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية، بينما نفى آخرون ذلك وربطوا الظاهرة بجودة التصنيع في إصدار Cosmic Orange تحديداً.

هناك أيضاً من اتهم المستخدمين بالتلاعب بالصور أو الطلاء بشكل متعمد، إلا أن تكرار الشكاوى بات يؤكد وجود المشكلة فعلاً، وإن كانت حالات محدودة حتى الآن.​

موقف شركة آبل والإجراءات المتوقعة

حتى اللحظة لم تصدر شركة آبل بياناً رسمياً بخصوص المشكلة، لكن بعض التقارير تتوقع أن تقوم الشركة باستبدال الأجهزة المتضررة مجاناً خلال فترة الضمان، خصوصاً مع ازدياد أعداد الشكاوى.

ويرجح مراقبون أن تبادر آبل قريباً لفتح تحقيق رسمي في الأسباب التقنية وراء هذه الظاهرة لحسم الجدل وإعادة الطمأنينة لمستخدمي سلسلة آيفون 17 برو ماكس.​

تستمر القضية في إثارة الجدل التقني، وتترقب الأوساط الرسمية والشعبية في عالم التكنولوجيا رداً رسمياً من آبل لمعرفة مدى انتشار المشكلة ودقة الحلول المقترحة.