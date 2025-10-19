الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

يحتار الكثيرون في ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الايام، فنجد هناك انقسام بين الصيفي والشتوي.

متى نبدأ بارتداء الملابس الشتوية؟

وفقًا لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لا توجد “لحظة ثابتة” لجميع المناطق.

و يتوقف الأمر على انخفاض درجات الحرارة بالفعل.

ولكن يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة الليلة بسبب عودة البرودة الشتوية من جديد والتي ستلاحظ نهاية اليوم بشكل ملحوظ عن الليالي السابقة خاصة في الأماكن المكشوفة والمرتفعة ومن يتواجد خارج المنزل في الأوقات المتأخرة من الليل

ونصحت الأرصاد باستخدام الملابس الشتوية الثقيلة بدايةً من أوائل نوفمبر في حال بدأ الطقس يبرد، أو في أواخر ديسمبر حسب بعض التصريحات الرسمية.