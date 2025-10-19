قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
رغم الإدانة الدولية.. نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في انتخابات 2026
بالصور

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
نهى هجرس

نشرت الفنانة بوسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وتألقت بوسي، مرتديه فستان كاجوال باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وأكملت إطلالتها مرتديه حقيبة وحذاء باللون اللبني ليضيف لمسه مختلفة لإطلالتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بوسي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بوسي 

بوسي

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

محكمة

تأجيل محاكمة 89 متهما في خلية الهيكل الإداري إلى 23 ديسمبر

محكمة

نظر محاكمة 6 متهمين في قضية لتنظيم القاعدة.. غدًا

محكمة

تأجيل محاكمة 39 متهما بقضية خلية مدينة نصر للشهود

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

