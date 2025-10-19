فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة بوسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وتألقت بوسي، مرتديه فستان كاجوال باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وأكملت إطلالتها مرتديه حقيبة وحذاء باللون اللبني ليضيف لمسه مختلفة لإطلالتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بوسي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بوسي