ليلى علوي تخطف الأنظار بالمشجر في الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الجونة.

إطلالة ليلي علوي

ظهرت ليلي علوي بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون و قميص من نفس القماش والنقشة وهي من أحدث صيحات موضة 2025، كما كشفت هذه الإطلالة عن ذوقها الراقي.

أكملت ليلي علوي إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلي علوي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها.