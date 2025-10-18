لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند دمج القهوة والشاي والماء معا؟

البقاء رطبا هو المفتاح للصحة الجيدة، ولكن تظهر الأبحاث الجديدة أن شرب القهوة أو الشاي مع الماء قد يوفر فوائد إضافية، ويمكن أن يساعدك هذا التحرير والسرد على العيش لفترة أطول.



قد يساعدك خلط القهوة والشاي والماء على العيش لفترة أطول



وجدت دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن شرب سبعة إلى ثمانية أكواب يوميا من الماء والقهوة والشاي يرتبط بطول عمر أكبر.

اتبعت الدراسة 182,770 بالغا فوق متوسط 13.3 عاما واستخدمت استدعاءات النظام الغذائي على مدار 24 ساعة لقياس كمية القهوة والشاي والماء التي يشربها المشاركون.

يبدو أن نسبة اثنين إلى ثلاثة من القهوة إلى الشاي توفر أكبر قدر من الحماية، في حين أن شرب القهوة أو الشاي فقط يوفر فائدة أقل من الجمع بين الاثنين.

في حين أن النتائج واعدة، إلا أن هناك بعض القيود الطفيفة على استخدام استدعاء النظام الغذائي على مدار 24 ساعة، وفقا لسامانثا إم. كوغان، ماجستير، RDN، مدير البرنامج التعليمي في التغذية وعلم التغذية ومحاضر أول في جامعة نيفادا، لاس فيغاس.

على سبيل المثال، قد يخطئ المشاركون في تذكر الطعام والمشروبات التي استهلكوها على مدار اليوم.

من المهم أيضا أن تضع في اعتبارك أن الفوائد الصحية المحتملة للقهوة والشاي في الدراسة تعتبر جمعية وليست سببية، كما قالت جوان سالج بليك، RDN، أخصائية التغذية وأستاذة التغذية في جامعة بوسطن.



لا تزال القهوة والشاي يحسبان في ترطيبك اليومي



قال بليك إنه من الثابت أن القهوة والشاي يمكن أن يساهما في الترطيب اليومي على الرغم من آثارهما المدرة للبول. في حين أن الكافيين يمكن أن يسبب فقدان الماء، إلا أن التأثير قصير الأجل.

وأضافت: "بعبارة أخرى، لا يسبب الكافيين خسارة كبيرة في مياه الجسم على مدار اليوم مقارنة بالمشروبات غير التي تحتوي على الكافيين".

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات التي تحتوي على الكافيين بشكل روتيني يمكنهم تحمل تأثيرها المدر للبول بشكل أفضل ويعانون من فقدان أقل للمياه بمرور الوقت.

يدعم شرب القهوة والشاي بانتظام الصحة على المدى الطويل

بالإضافة إلى توفير الترطيب، ارتبط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد المزمنة وبعض أنواع السرطان والخطر العام للوفاة.3

قال بليك إنه نظرا لأن القهوة تأتي من مصدر نباتي، فإنها تحتوي أيضا على مواد كيميائية نباتية صحية ومضادات أكسدة، على غرار تلك الموجودة في الفواكه والخضروات. يحتوي الشاي أيضا على مواد كيميائية نباتية.

وأضاف كوغان: "تحتوي القهوة على مركبات الفلافونويدات معينة، ويحتوي الشاي على الكاتيكين أكثر من القهوة، لذلك يمكن للاثنين العمل بالتآزر لتعزيز فوائد بعضهما البعض".

أضف الحليب للحصول على دفعة غذائية إضافية

قال بليك إن فائدة أخرى لشرب القهوة والشاي هي ما يمكنك إضافته إليه، خاصة وأن العديد من الأمريكيين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم والبوتاسيوم في وجباتهم الغذائية.

قال بليك: "إن إضافة الحليب قليل الدسم إلى قهوتك، خاصة إذا اخترت لاتيه، الذي يوفر كمية قوية من الحليب لكل حصة، يمكن أن يعزز جافا أو الشاي بمغذيات صحية".



المصدر: verywellhealth