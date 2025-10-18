للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة

استخدم زيت الجوجوبا لقرون لعلاج مشاكل الجلد وفروة الرأس، بالإضافة إلى العناية بالجروح، تشير الدراسات إلى أنه مفيد للمصابين بحب الشباب والصدفية وحروق الشمس، وقد يساعد في الوقاية من بعض الالتهابات البكتيرية

فوائد زيت الجوجوبا

- زيت الجوجوبا لحروق الشمس

قد يساعد زيت الجوجوبا في تخفيف التورم والألم الناتج عن أضرار أشعة الشمس، كما أن فيتامين هـ، ومضادات الأكسدة الأخرى، والعناصر المضادة للالتهابات في الزيت تُخفف أعراض الحروق وقد تُعزز الشفاء.

- زيت الجوجوبا لمكافحة الشيخوخة

تُستخدم المنتجات النباتية الغنية بمضادات الأكسدة بكثرة لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة، وقد تُحسّن مكونات زيت الجوجوبا مرونة البشرة

- زيت الجوجوبا له نشاط مضاد للبكتيريا

من مزايا زيت الجوجوبا الأخرى التي تجعله فعالاً في علاج حب الشباب والجروح الأخرى، تأثيره المضاد للبكتيريا، أظهرت إحدى الدراسات أنه يمنع نمو أنواع عديدة من البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية، التي قد تسبب التهابات جلدية، ولأن زيت الجوجوبا يحتوي أيضاً على مستويات عالية من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، فقد يساعد على التئام الجروح بسرعة ومنع تكون ندبات

المصدر webmd