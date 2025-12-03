معاهد الأزهر تشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم على مستوى الجمهورية

نظّم قطاع المعاهد الأزهرية، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، اليوم الأربعاء، فعاليات توعوية موسّعة بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهري وما تتضمنه من برامج لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم داخل البيئة التعليمية.

وشهدت الفعاليات تنفيذ ندوات تعريفية تحت عنوان «كن معنا» تناولت حقوق الطلاب من ذوي الهمم، وأساليب دعمهم تربويًا ونفسيًا داخل المعاهد، إضافة إلى إبراز نماذج منهم حققت نجاحات متميزة في مجالات الحفظ والأنشطة والابتكار، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الدمج الكامل داخل المؤسسة الأزهرية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر يضع أبنائه من ذوي الهمم في مقدمة أولوياته، باعتبار أن رعايتهم واجبٌ ديني وإنساني وتربوي، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل بشكل مستمر على توفير بيئة تعليمية داعمة، وتطوير المعلمين، وإعداد برامج تربوية متخصصة تضمن وصول الخدمة التعليمية إليهم بالصورة الأمثل، بما يعكس رسالة الأزهر العالمية في الرحمة والعدل والمساواة.

وأضاف أن مشاركة جميع معاهد الأزهر في هذه الفعاليات تأتي تأكيدًا على التزام المؤسسة الأزهرية بتفعيل مبادئ الدمج، وتوعية الطلاب والمعلمين بحقوق زملائهم من ذوي الهمم، فضلًا عن تعزيز القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام في التعامل مع هذه الفئة العزيزة من المجتمع.

وأكد أن القطاع مستمر في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تُسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العلمية والأنشطة الطلابية.