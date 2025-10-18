السكتة الدماغية والخرف.. ماذا يحدث عند الإكثار من المشروبات الغازية؟

شرب المشروبات الغازية من حين لآخر ليس مدعاة للقلق، لكن كثرة شربها قد تؤثر على صحتك، الإفراط في تناول السكر المضاف أو المُحليات الصناعية قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتسوس الأسنان، ومشاكل الجلد.

أضرار الإكثار من تناول المشروبات الغازية

1. زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب

يرتبط تناول المشروبات السكرية، مثل الصودا، بانتظام بارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وتشير الأبحاث إلى أن هذا قد يُسهم في ملايين الحالات الجديدة من هذه الأمراض عالميًا سنويًا

2. تسوس الأسنان وتآكلها

شرب كلا النوعين من الصودا قد يؤثر سلبًا على صحة الفم، استهلاك السكر المضاف، كما هو الحال مع الصودا العادية ، مرتبط بتسوس الأسنان لأن السكر يساهم في تكوّن التسوس.

على الرغم من أن الصودا الدايت تُزيل السكر، إلا أن المشروب نفسه يبقى مُكربنًا وحامضًا، مما قد يُؤدي إلى تآكل الأسنان على المدى الطويل.

3. ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف

توصلت الأبحاث إلى وجود صلة بين استهلاك مشروب واحد على الأقل محلى صناعياً (أو مشروب غذائي) يومياً وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف بشكل كبير.

المصدر very well health