مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

يعد شاتوه الكراميل من الحلويات التي تحتوي على مذاق مميز، ويمكن تحضير شاتوه الكراميل بوصفه لذيذة .

إليكم طريقة تحضير شاتوه الكراميل

مقادير شاتوه الكراميل

كوب لبن

كوب زيت

كوب سكر

باكيت كريم كراميل

معلقه ونص كبار لبن بودرة

٢ بيضة

معلقه صغيرة فانيليا

كوب ونص دقيق

معلقه كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير شاتوه الكراميل

أخلطي الحليب مع السكر واللبن البودر والفانيليا مع إضافة الزيت تدريجيا.

أختفظي بكوب من الصوص ويترك جانبا.

ضيفب على الكمية المتبقية البيض مع الاستمرار في الخفق.

ضعي المكونات الجافة وقلبي جيدا.

صبي المزيج في قالب بايركس، وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي.

يترك ليبرد تماما.

يضاف كوب الصوص على الوجه ونقدم