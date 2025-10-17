قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب خطأ طبي.. القصة الكاملة لوفاة ربة منزل في أسوان بعد ولادتها بأيام
شيخ الأزهر يعزي وزير الداخلية في وفاة السيدة الكريمة والدة زوجته
الخطيب: شركات الأهلي دعمت الاستقرار المالي للنادى
المشاط: مصر لديها تجارب رائدة في مبادلة الديون لخلق شراكات تمويلية فعّالة
نداء عاجل من حركة حماس إلى كل الوسطاء || تفاصيل
الصحة العالمية: 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار
فيلمان دفعة واحدة.. انتعاشة سينمائية لـ هنا شيحة
محافظة الإسكندرية تعلن أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين
برلمانية: الحكومة تحمي المواطن من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا
نصر: رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا والتجاري إلى 450 جنيهًا
المستشفيات التعليمية تنظم أسبوع التوعية والتعليم بسرطان الثدي 2025
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

شاتوه كراميل
شاتوه كراميل
نهى هجرس

يعد شاتوه الكراميل من الحلويات التي تحتوي على مذاق مميز، ويمكن تحضير شاتوه الكراميل بوصفه لذيذة .

إليكم طريقة تحضير شاتوه الكراميل 

مقادير شاتوه الكراميل 

كوب لبن

كوب زيت

كوب سكر

باكيت كريم كراميل

معلقه ونص كبار لبن بودرة

٢ بيضة

معلقه صغيرة فانيليا

كوب ونص دقيق

معلقه كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير شاتوه الكراميل

أخلطي الحليب مع السكر واللبن البودر والفانيليا مع إضافة الزيت تدريجيا.

أختفظي بكوب من الصوص ويترك جانبا.

ضيفب على الكمية المتبقية البيض مع الاستمرار في الخفق.

ضعي المكونات الجافة وقلبي جيدا.

صبي المزيج في قالب بايركس، وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي.

يترك ليبرد تماما.

يضاف كوب الصوص على الوجه ونقدم

شاتوه جاتوه شاتوه كراميل مقادير شاتوه كراميل

