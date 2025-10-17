قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج بالزبدة .. أحلى من المطاعم

هاجر هانئ

دجاج بالزبدة من الأكلات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في المطاعم والكافيهات، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالزبدة، فيما يلي…

مقادير دجاج بالزبدة 


● 1 ك دجاج مكعبات كبيرة

● 1 كوب بصل مكعبات كبيرة

● 2 معلقة ثوم شرائح

● 2 معلقة جنزبيل شرائح

● ½ كوب صلصة

● 1 لتر كريمة

● كمون

● كزبرة مفرومة

● كزبرة مطحونة

● بابريكا

● 1 كوب زبدة

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير دجاج بالزبدة


في طاسة على النار يوضع زبدة , بصل مكعبات , مكعبات دجاج , ثوم شرائح , جنزبيل شرائح , كمون , بابريكا , كزبرة , ملح , فلفل وتشوح المكونات جيداً


تضاف صلصة , كريمة , كزبرة خضراء وتقلب المكونات جيداً
تترك المكونات قليلاً على النار حتى تمام الطهي
توضع مكعبات الدجاج بالزبدة في طبق التقديم ثم تقدم.

