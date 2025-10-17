قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: زيادة أسعار البنزين والسولار يبدأ العمل بها من السادسة صباح اليوم الجمعة
البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام
زيادة 2 جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل السمك بزيت وليمون

سمك زيت وليمون
سمك زيت وليمون
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة طريقة عمل السمك بزيت وليمون بطريقة بسيطة ولذيذة يمكن تقديمها كوجبة صحية ومشبعة:
المكونات:
2 سمكة متوسطة (بلطي أو دنيس أو بوري حسب الرغبة)
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
عصير 2 ليمونة كبيرة
3 فصوص ثوم مفروم ناعم
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة
كمون نصف ملعقة صغيرة
رشة كزبرة جافة (اختياري)
شرائح ليمون للتزيين
بقدونس مفروم للتقديم
الطريقة:
تنظيف السمك:
اغسلي السمك جيداً، وانزعي القشر والأحشاء، ثم اشطفيه بالماء والخل والملح واتركيه يصفى.
تحضير التتبيلة:
في وعاء صغير اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة.
تتبيل السمك:
ضعي التتبيلة على السمك من الداخل والخارج، ويمكنك عمل شقوق صغيرة في الجانبين ليتشرب النكهة.
اتركيه منقوعاً في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
الطهي:
للطهي في الفرن:
سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مبطنة بورق فويل، واسكبي باقي التتبيلة عليه.
غطيه بورق فويل واخبزيه لمدة 25 دقيقة، ثم اكشفيه واتركيه يتحمر 10 دقائق إضافية.
للطهي على النار (مقلي خفيف):
سخني ملعقتين من الزيت في طاسة غير لاصقة، وحمّري السمك من الجانبين حتى يصبح ذهبي اللون وينضج.


التقديم:
زيني السمك بشرائح الليمون والبقدونس المفروم، وقدميه مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.

سمك زيت وليمون سمك زيت وليمون

