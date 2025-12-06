قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى
تحذيرات في هوليوود من صفقة استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز بـ72 مليار دولار

أطلقت نقابات هوليوود ومُلاك دور العرض السينمائي تحذيرات قوية بشأن صفقة استحواذ "نتفليكس" المقترحة على شركة "وارنر براذرز ديسكفري" للإنتاج السينمائي بقيمة 72 مليار دولار، محذّرين من أن الصفقة قد تؤدي إلى تسريح كبير في العمالة، وتركيز غير مسبوق للنفوذ في صناعة الإنتاج، وتقليص إنتاج وعرض الأفلام السينمائية إذا حصلت على الموافقات التنظيمية.


وستضع الصفقة العلامات التجارية التابعة لشبكة (HBO) الأمريكية تحت مظلة "نتفليكس"، كما ستمنح الأخيرة السيطرة على ستوديو "وارنر براذرز" التاريخي، صاحب بعض الإنتاجات الشهيرة مثل سلسلة "هاري بوتر" وسلسلة "باتمان"، في خطوة تعمّق التحوّل الذي أحدثته "نتفليكس" سابقًا من صالات السينما إلى البث المنزلي، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية.


وتواجه الصفقة انتقادات احتكارية في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين أعرب سياسيون أمريكيون بالفعل عن شكوكهم تجاهها، وأبدت نقابة الكتّاب التي تمثل العاملين في السينما والتلفزيون والأخبار والبودكاست ووسائل الإعلام الرقمية مخاوف بشأن تسريح العاملين، وخفض الأجور، وارتفاع الأسعار على المستهلكين، وتدهور ظروف العمل في القطاع.


وقالت نقابتا "كتّاب أمريكا" شرق وغرب، في بيان، "يجب حظر هذه الصفقة.. استحواذ أكبر منصة بث في العالم على واحد من أكبر منافسيها هو بالضبط ما صُممت قوانين منع الاحتكار لمنعه".


وحذّرت مؤسسة "سينما يونايتد"، التي تمثل 30 ألف شاشة سينما في الولايات المتحدة و26 ألفًا دوليًا، من أن الصفقة قد تقضي على 25% من إيرادات شباك التذاكر المحلية، وبينما تُطلق "نتفليكس" بعض أفلامها في دور العرض قبل إتاحتها للمشتركين، قالت الشركة إنها ستواصل العرض السينمائي لأفلام "وارنر براذرز" ودعم العاملين في القطاع.


وأكدت "نتفليكس" أن الصفقة ستوفر للمشتركين المزيد من الأعمال، وستُعزز الإنتاج في الولايات المتحدة والإنفاق طويل الأجل على المحتوى الأصلي، إضافة إلى خلق وظائف وفرص جديدة للمواهب.


ووصف مايكل أوليري رئيس مؤسسة "سينما يونايتد" صفقة الاستحواذ بأنها "تهديد غير مسبوق"، متسائلًا عما إذا كانت "نتفليكس" ستبقي على مستوى التوزيع الحالي، قائلا: "إطلاق محدود ومتقطع للأفلام بهدف استيفاء معايير الجوائز في عدد قليل من دور العرض ليس التزامًا حقيقيًا بصناعة السينما".


أعلنت نقابة "تيمسترز" في هوليوود، التي تمثل السائقين وموظفي الكاستينج والفنيين وغيرهم من العاملين في الصناعة، رفضها للصفقة، داعية إلى "معارضة على جميع مستويات الحكومة".. وفي بيان، حثت جهات إنفاذ قوانين منع الاحتكار على رفضها، قائلة: "موقفنا واضح: عمليات الاندماج بدافع الجشع، أيًا كان القطاع، تشكل تهديدًا مباشرًا للوظائف النقابية الجيدة ومعيشة الأعضاء ووجود الصناعة نفسها".


أما نقابة المخرجين الأمريكية فكانت أكثر تحفظًا، مؤكدة في بيان أن لديها مخاوف كبيرة ستناقشها مع "نتفليكس"، وقالت "سنلتقي مع نتفليكس لعرض مخاوفنا وفهم رؤيتهم لمستقبل الشركة، وخلال فترة الدراسة هذه لن ندلي بتعليقات إضافية".

