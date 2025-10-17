قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة
سعر بنزين 80 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
مستوى قياسي جديد | أسعار الذهب تواصل الصعود
أخبار التوك شو| وأنا بصلي بالليل بنهمر في البكاء.. أبو العينين: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية.. مصطفى بكري: قمة السلام أسدلت الستار على عامين من الصمود
سعر السولار اليوم الجمعة بعد زيادة البنزين الأخيرة
بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا
بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز
زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة
تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة
انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة

القشطة
القشطة
ريهام قدري

فاكهة القشطة (وتعرف أيضاً باسم الأنونا أو الشيريمويا) من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بطعمها الحلو الشبيه بمزيج من الموز والأناناس والفراولة. تناولها يعود على الجسم بعدة فوائد مهمة، لكن لها أيضاً بعض التحذيرات التي يجب الانتباه إليها.


إليك ما يحدث عند تناول فاكهة القشطة:


 الفوائد الصحية:
تعزز المناعة:
تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "C" الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.


تحسن الهضم:
غنية بالألياف التي تُسهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.


تحارب الالتهابات:
تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة.
تحسن المزاج:
تحتوي على فيتامينات "B6" و"B1" التي تساعد على إفراز السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج وتقليل التوتر.
تدعم صحة القلب:
الألياف والبوتاسيوم يقللان من ضغط الدم ومستويات الكولسترول الضار، مما يقي من أمراض القلب.


تساعد في مكافحة الخلايا السرطانية :
بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن مستخلص القشطة يحتوي على مركبات الأسيتوجينين التي قد تقتل بعض أنواع الخلايا السرطانية، لكن لا تزال هذه الدراسات غير مؤكدة للاستخدام الطبي البشري.

القشطة فاكهة القشطة قشطة

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

