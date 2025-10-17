ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة

فاكهة القشطة (وتعرف أيضاً باسم الأنونا أو الشيريمويا) من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بطعمها الحلو الشبيه بمزيج من الموز والأناناس والفراولة. تناولها يعود على الجسم بعدة فوائد مهمة، لكن لها أيضاً بعض التحذيرات التي يجب الانتباه إليها.



إليك ما يحدث عند تناول فاكهة القشطة:



الفوائد الصحية:

تعزز المناعة:

تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "C" الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.



تحسن الهضم:

غنية بالألياف التي تُسهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.



تحارب الالتهابات:

تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة.

تحسن المزاج:

تحتوي على فيتامينات "B6" و"B1" التي تساعد على إفراز السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج وتقليل التوتر.

تدعم صحة القلب:

الألياف والبوتاسيوم يقللان من ضغط الدم ومستويات الكولسترول الضار، مما يقي من أمراض القلب.



تساعد في مكافحة الخلايا السرطانية :

بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن مستخلص القشطة يحتوي على مركبات الأسيتوجينين التي قد تقتل بعض أنواع الخلايا السرطانية، لكن لا تزال هذه الدراسات غير مؤكدة للاستخدام الطبي البشري.