3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد ترغب في معرفة التغييرات في نمط حياتك التي قد تساعد في خفض ضغط دمك، اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام له تأثير كبير على صحة قلبك، تشير الأبحاث إلى أن بعض المشروبات قد تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.

مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

- عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة مثل الليكوبين، والتي ثبت أن لها فوائد صحية متعددة، وقد وجدت إحدى الدراسات العلمية أن عصير الطماطم يخفض ضغط الدم الانقباضي، ووجد الباحثون أنه عندما يشرب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر 200 مل يوميًا (أقل بقليل من كوب واحد)، فإنهم يلاحظون تحسنًا في ضغط الدم الانقباضي على مدار عام.

- عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على النترات، التي تُحسّن تدفق الدم في الجسم، وقد أظهرت إحدى التجارب السريرية أن شرب أكثر من كوبين بقليل من عصير البنجر يوميًا يساعدك على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

- عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان أيضًا على الأنثوسيانين، وقد يتفاعل أيضًا مع إنزيم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم.

أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين شربوا عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل انخفض لديهم ضغط الدم.

المصدر goodrx