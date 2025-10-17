الطريقة الأصلية.. خطوات تحضير البابا غنوج

البابا غنوج من الأكلات المحببة لدى الكثير، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البابا غنوج.

المكونات:

2 حبة باذنجان متوسط الحجم

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة طحينة

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل أسود

القليل من البقدونس المفروم للتزيين

طريقة التحضير:

اغسلي الباذنجان جيدًا وجففيه، ثم اشويه على النار أو في الفرن حتى يصبح قشره أسود ولُبّه طريًا.

بعد أن يبرد قليلًا، قشّري الباذنجان وأزيلي القشر المحترق، ثم ضعي اللب في وعاء.

اهرسي الباذنجان باستخدام شوكة أو هراسة حتى يصبح ناعم القوام.

أضيفي الطحينة، وعصير الليمون، والثوم المفروم، والملح، والكمون، والفلفل الأسود، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي السلطة في طبق التقديم، وزيّنيها بالقليل من زيت الزيتون والبقدونس المفروم.