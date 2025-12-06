قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ثوانٍ.. كيفية شراء تذاكر المترو بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني

مترو
مترو
محمد غالي

كيفية شراء تذاكر المترو بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، حيث يشهد مرفق مترو الأنفاق طفرة جديدة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بعدما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتسهيل خدمات الركاب، تنفيذا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات عصرية تتماشى مع احتياجات ملايين المستخدمين يوميا.

كيفية شراء تذاكر المترو بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني

تفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني

تفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا داخل جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخطين الأول والثاني، تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل، الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المترو الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني يأتي بهدف تسهيل وتسريع عمليات شراء التذاكر والاشتراكات، وتوفير الوقت والجهد على الركاب، إضافة إلى تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر الناتج عن عدم توافر الفكة. 

وقال إن عملية الدفع عبر الماكينات تستغرق دقائق قليلة فقط بما يضمن انسيابية الحركة داخل المحطات.

وأوضح الفضالي أن العمل داخل المرفق يجري بشكل مستمر لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الركاب، داعيا المواطنين إلى التواصل فورا في حال وجود أي شكوى عبر الخط الساخن 16048 أو عبر رقم الواتس آب المخصص 01221116048، إلى جانب الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

وأشار إلى توفر مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بعدد من محطات الخطين الأول والثاني لاستقبال جميع الشكاوى المتعلقة بالجهات الحكومية المختلفة، مؤكدا أن احترام المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم يأتي في مقدمة أولويات إدارة المترو.

وبهذا التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني يواصل مترو الأنفاق تعزيز مسيرة التطوير والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة للمواطنين، ويحد من الزحام داخل المحطات. 

وأكدت الشركة استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمة، والاستماع لشكاوى واقتراحات الركاب عبر قنوات التواصل المختلفة، حرصا على توفير منظومة نقل حضارية وآمنة تلبي تطلعات مستخدمي المترو في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

مترو الأنفاق منظومة الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الشركة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

ترشيحاتنا

تموين البحيرة

تموين البحيرة : تحرير 2583 محضرًا للمخابز والأسواق خلال نوفمبر الماضي

تموين البحيرة

ضبط 13.5 طن مواد غذائية وملح طعام وألبان فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالبحيرة

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

موسم سياحي مميز.. وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد