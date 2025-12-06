في ثوانٍ.. كيفية شراء تذاكر المترو بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني

كيفية شراء تذاكر المترو بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، حيث يشهد مرفق مترو الأنفاق طفرة جديدة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بعدما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتسهيل خدمات الركاب، تنفيذا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات عصرية تتماشى مع احتياجات ملايين المستخدمين يوميا.

كيفية شراء تذاكر المترو بالفيزا داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا داخل جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخطين الأول والثاني، تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل، الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المترو الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني يأتي بهدف تسهيل وتسريع عمليات شراء التذاكر والاشتراكات، وتوفير الوقت والجهد على الركاب، إضافة إلى تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر الناتج عن عدم توافر الفكة.

وقال إن عملية الدفع عبر الماكينات تستغرق دقائق قليلة فقط بما يضمن انسيابية الحركة داخل المحطات.

وأوضح الفضالي أن العمل داخل المرفق يجري بشكل مستمر لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الركاب، داعيا المواطنين إلى التواصل فورا في حال وجود أي شكوى عبر الخط الساخن 16048 أو عبر رقم الواتس آب المخصص 01221116048، إلى جانب الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

وأشار إلى توفر مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بعدد من محطات الخطين الأول والثاني لاستقبال جميع الشكاوى المتعلقة بالجهات الحكومية المختلفة، مؤكدا أن احترام المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم يأتي في مقدمة أولويات إدارة المترو.

وبهذا التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني يواصل مترو الأنفاق تعزيز مسيرة التطوير والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة للمواطنين، ويحد من الزحام داخل المحطات.

وأكدت الشركة استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمة، والاستماع لشكاوى واقتراحات الركاب عبر قنوات التواصل المختلفة، حرصا على توفير منظومة نقل حضارية وآمنة تلبي تطلعات مستخدمي المترو في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.