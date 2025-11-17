موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

يبحث كثير من الأشخاص عن موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير، خاصة بعد تجهيز المحطة من أعلى، فهناك توقعات أن تفتتح قريبا خلال 2026، فلم تعلن حتى الآن وزارة النقل عن الموعد النهائي لافتتاح محطات الخط الرابع.

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير

وعن موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير، أكد خبراء الهيئة القومية للأنفاق أن أعمال الحفر والتشييد لم تنته بعد، وأن محطة المتحف المصرى الكبير لا تزال في مرحلة التشطيبات فيما وصلت الأعمال المدنية إلى نسبة متقدمة.

إزاي أروح المتحف المصري الكبير من حلوان؟

وعن إزاي أروح المتحف المصري الكبير من حلوان، فإذا كنت في حلوان وترغب في الوصول إلى المتحف المصري الكبير، فإليك طريقة مقترحة باستخدام المواصلات العامة:

استقلال المترو من حلوان، تركب المترو من محطة حلوان على الخط الأول حتى محطة السادات وسيكون أمامك أما تكمل بالمترو حتى محطة الجيزة، أو انك تصعد من المترو وتتجه نحو موقف عبد المنعم رياض وتستقل ميكروباص من هناك حتى المتحف المصري الكبير.

مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس

وحول مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس، فإنه يمكن ركوب ميكروباص متجه نحو المتحف المصري أما ميكروباص هرم دائري أو أكتوبر واحد، وسوف تنزل أمام المتحف المصري مباشرة.

مواصلات المتحف المصري الكبير من أكتوبر

وحول مواصلات المتحف المصري الكبير من أكتوبر، فإذا كنت قادم من مدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد، فيمكن الوصول بسهولة عبر محور 26 يوليو أو الطريق الدائري، حتى مخرج الرماية، ثم الاتجاه مباشرة نحو بوابات المتحف.

ويمكن استخدام المواصلات العامة مثل ميني باصات أكتوبر ـ الرماية أو سيارات النقل الجماعي المتجهة إلى الجيزة.

سعر تذكرة المتحف المصري الكبير

وعن سعر تذكرة المتحف المصري الكبير، فإنها جاءت كالآتي:

ـ سعر دخول المتحف للمصريين ( بالغين ) : 200 جنيه.

ـ للطلاب أو الأطفال أو كبار السن من المصريين : 100 جنيه.

ـ للزوار الأجانب والعرب ( بالغين ) : 1700 جنيه.

ـ للعرب والأجانب من طلاب أو أطفال : 850 جنيها.

ـ المقيمون البالغون : 850 جنيها.

ـ المقيمون طلاب / أطفال: 425 جنيها.

حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

يمكن للزوار حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي (اضغط هنــــــــــــا)، واختيار تاريخ الزيارة والفترة الزمنية والفئة مصري، مقيم، أجنبي، كما يمكن شراء التذاكر مباشرة من شبابيك المتحف حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 200 جنيه للمصريين البالغين و1450 جنيهًا للأجانب، مع خصومات للطلاب وكبار السن، كما تتوفر جولات إرشادية بتذاكر خاصة تبدأ من 350 جنيهًا للمصريين و1950 جنيهًا للأجانب.

مواعيد عمل المتحف المصري الكبير

وعن مواعيد عمل المتحف المصري الكبير، فإن مواعيد الزيارة كالتالي: من الأحد إلى الخميس، مجمع المتحف من 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً، وقاعات العرض من 9 صباحًا حتى 6 مساءً، علما أن آخر موعد لشراء التذاكر الساعة 5 مساءً.

أما يومي السبت والأربعاء، يكون مجمع المتحف من 8:30 صباحًا حتى 10 مساءً، وقاعات العرض من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، علما أن آخر موعد لشراء التذاكر الساعة 8 مساءً.