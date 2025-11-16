قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير ضمن شعار محافظة الجيزة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
حسام الفقي

في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة، تم مؤخرا إطلاق شعار الهوية البصرية للمحافظة، ليكون شعارها الرسمي بما يسهم فى تعزيز مكانتها السياحية والثقافية، وتطبيق أحدث المعايير الدولية في التخطيط الحضري، وخلق نموذج يحتذى فى مختلف محافظات مصر. 

وتشمل مكونات الشعار، الأهرامات الثلاثة، والمتحف المصري الكبير، وقبة جامعة القاهرة وساعتها التاريخية، تجسيدا للمكون الحضاري والعلمي، وثمرة مباشرة للتعاون بين الجامعة والمحافظة.

وأكد د.محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة أن الشعار والمقترح النهائي لدليل تحسين الهوية البصرية، تم بالتنسيق والتعاون بين الجامعة ومحافظة الجيزة، حيث تمت صياغة رؤية متكاملة للهوية البصرية لتطوير شعار المحافظة، ليتواكب مع المستجدات الحالية، ويعبر عن خصوصيتها التاريخية والحضارية، بالإضافة إلى إعداد دليل شامل لتطبيق الهوية البصرية على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللجان المشتركة التزمت بتطبيق معايير ومخرجات الهوية البصرية في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، كالأهرامات الثلاثة والمتحف المصري الكبير، باعتبارها واجهات حضارية وسياحية عالمية تعكس صورة مصر أمام العالم، مع التوسع في تطبيق هذه الهوية في مناطق أخرى داخل المحافظة وخارجها كنموذج تجريبي يحتذى به.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة لا تدخر جهداً في توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية لدعم خطط التنمية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع الهوية البصرية لمحافظة الجيزة يأتي كنموذج رائد للشراكة بين الجامعة والمؤسسات التنفيذية، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للمحافظة ويعكس مكانتها التاريخية والثقافية على المستويين المحلي والعالمي.

ومن جانبها، قالت د. غادة عبد الباري إن اللجنة اعتمدت على أحدث المعايير الدولية في التخطيط الحضري والهوية البصرية، وحرصت على صياغة رؤية متكاملة تعبر عن خصوصية محافظة الجيزة، مع إعداد دليل شامل لتطبيق الهوية في مختلف مناطق المحافظة، مشيرًة إلى أنه تم البدء بالفعل في تطبيق مخرجات المشروع في محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير، كنموذج أولي يجسد صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وأضافت د. غادة عبد الباري، أنه تم اعتماد الشعار لمحافظة الجيزة الذي صممه الدكتور كريم قطب، ليصبح الشعار الرسمي المعتمد للمحافظة، إلى جانب دليل متكامل لتطبيق الهوية البصرية في مختلف القطاعات والمناطق، مؤكدًة أن هذا المشروع يُعد نموذجاً رائداً للتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات التنفيذية، ويعكس التزام جامعة القاهرة برسالتها في خدمة المجتمع، ويؤكد على أهمية الشراكات الأكاديمية والحكومية في دعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

يأتي هذا التعاون المثمر بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة إعمالا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها ا.د.محمد أيمن عاشور في مارس ٢٠٢٣ وتقوم في أحد أهم محاورها على التكامل، بما يعزز التنسيق والشراكة بين الجامعات والجهات الحكومية والاجهزة التنفيذية داخل الإقليم، حيث تتولى جامعة القاهرة قيادة إقليم القاهرة الكبرى، بما لها من ريادة تاريخية راسخة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة التي عكفت على إعداد الشعار الجديد والدليل الشامل للهوية البصرية، ضمت خبراء من جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة وجهاز التنسيق الحضاري، وتولت تنسيق أعمال اللجنة د.مروة سيبويه وكيل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وا.هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ممثلة عن المحافظة،  ورئيس فريق العمل د.سعاد بشندي، وعدد من الخبراء المتخصصين في التخطيط العمراني.

