قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويفوق العام الماضي
بيان من رئاسة الجمهورية بشأن إطلاق النسخة الـ5 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-11-2025 والقنوات الناقلة
عرض من الدوري الإسباني.. شوبير: ابني تعرّض للعرقلة بفعل فاعل
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان إلى 7 قتلى
على مدى 15عاما ..سيدة قنائية تحفظ القرآن الكريم بعمر الثمانين بعد تحررها من الأمية
لسه صحاب.. أحمد فهمي يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة منة حسين فهمي
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
أخبار البلد

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بـ ذكرى افتتاحه الـ 123

محمد الاسكندرانى

احتفل المتحف المصري بالتحرير، بذكرى مرور 123 عامًا على افتتاحه، كأشهر متاحف مصر والعلم وقبلة عاشقي التاريخ في القاهرة التاريخية، والذى يملك أشهر القطع الأثرية.

المتحف المصري بالتحرير 


وأفادت الصفحة الرسمية للمتحف، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بدأت فكرة إنشاء المتحف بجهود عالم المصريات الفرنسي أوغست مارييت عام 1858، ووافق خديوي إسماعيل على مشروع البناء عام 1863. يقع المبنى الحالي للمتحف في شمال شرق ميدان التحرير في قلب القاهرة.

أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن اختيار تصميم المبنى على الطراز الكلاسيكي الجديد من بين 73 تقديم، وتم وضع التصميم من قبل المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورجنون. وضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897، وافتتح خديف عباس حلمي الثاني المتحف المصري رسميا في 15 نوفمبر 1902.


لفتت أنه تم تكليف عالم الآثار الشهير غاستون ماسبيرو بالإشراف العلمي ونقل وعرض القطع الأثرية.
أنشأ النحات فرديناند فايفر التمثالين الكبيرين اللذين يحيطان المدخل الرئيسي، ويمثلان رمزيًا مصر العليا والسفلى.

أطلقت وزارة السياحة والآثار خطة متكاملة لتطوير المتحف ابتداء من عام 2019، بهدف دعم التغييرات المصاحبة لنقل بعض القطع الأثرية إلى المتاحف الجديدة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التنمية المستدامة، وتعزيز عرض المتاحف (المتحف)، والأرشفة، والتوعية المجتمعية، والتعليم المتاحف، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية والبحث العلمي.

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

الاوقاف

الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

مصطفى حسني

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

