المتحف المصري بالتحرير يحتفل بـ ذكرى افتتاحه الـ 123

احتفل المتحف المصري بالتحرير، بذكرى مرور 123 عامًا على افتتاحه، كأشهر متاحف مصر والعلم وقبلة عاشقي التاريخ في القاهرة التاريخية، والذى يملك أشهر القطع الأثرية.

المتحف المصري بالتحرير



وأفادت الصفحة الرسمية للمتحف، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بدأت فكرة إنشاء المتحف بجهود عالم المصريات الفرنسي أوغست مارييت عام 1858، ووافق خديوي إسماعيل على مشروع البناء عام 1863. يقع المبنى الحالي للمتحف في شمال شرق ميدان التحرير في قلب القاهرة.

أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن اختيار تصميم المبنى على الطراز الكلاسيكي الجديد من بين 73 تقديم، وتم وضع التصميم من قبل المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورجنون. وضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897، وافتتح خديف عباس حلمي الثاني المتحف المصري رسميا في 15 نوفمبر 1902.



لفتت أنه تم تكليف عالم الآثار الشهير غاستون ماسبيرو بالإشراف العلمي ونقل وعرض القطع الأثرية.

أنشأ النحات فرديناند فايفر التمثالين الكبيرين اللذين يحيطان المدخل الرئيسي، ويمثلان رمزيًا مصر العليا والسفلى.

أطلقت وزارة السياحة والآثار خطة متكاملة لتطوير المتحف ابتداء من عام 2019، بهدف دعم التغييرات المصاحبة لنقل بعض القطع الأثرية إلى المتاحف الجديدة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التنمية المستدامة، وتعزيز عرض المتاحف (المتحف)، والأرشفة، والتوعية المجتمعية، والتعليم المتاحف، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية والبحث العلمي.