مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة متكاملة لجذب الزوار بعد انتقال كنوز "توت عنخ آمون"

قال مدير المتحف المصري بالتحرير الدكتور علي عبد الحليم إن المتحف أعد خطة متكاملة لجذب الزائرين بعد نقل مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير لعرضها به بعد افتتاحه المقرر في الأول من نوفمبر المقبل .

وأضاف عبد الحليم إن الخطة تشمل عرضا متحفيا متميزا وربط المتحف بالتطوير الجاري في وسط القاهرة، ليكون عنصرا رئيسيا في برامج الزيارات للسائحين.

وأشار إلى أن المتحف إلى جانب ما يضمه بين جنباته من آثار ومعروضات فإنه يقدم العديد من الأنشطة لزائريه، على مدار العام.

وكانت قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير قد أغلقت اعتبارا من اليوم الإثنين تمهيدا لنقل القناع الذهبي والمقتنيات المتبقية بها إلى القاعة التي ستعرض بها في المتحف المصري الكبير.

وتعد مجموعة توت عنخ آمون درة التاج بالنسبة لمعروضات المتحف المصري الكبير.

وهذه هي المرة الأولى التي ستعرض فيها المجموعة الكاملة للفرعون الذهبي التي تفوق 5 آلاف قطعة، في مكان واحد، منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.