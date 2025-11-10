قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير

محمد الاسكندرانى

يقدم المتحف المصري بالتحرير، فرصة لاتعوض لزائرية عبر مشاهدة قطعة أثرية استثنائية التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول، والذى يجذب زائري المتحف.


أوضحت إدارت المتحف المصري بالتحرير، أن التابوت الفضي للمللك بسوسنس الأول، يعود لعصر الانتقال الثالث، الأسرة الحادية والعشرين، ويُعد كنزاً نادراً لأنه صُنع بالكامل تقريباً من الفضة.

التابوت الفاضي للملك بسوسنس الأول


أشارت إدارة المتحف، إلى  الاستثناءات بالتابوت الوحيدة هي تفاصيل دقيقة من الذهب والزجاج، مثل الكوبرا التي تمثل المعبودة وادجت وتحمي رأس الملك، ومقدمة غطاء الرأس "النمس الملكي"، بالإضافة إلى العيون المطعمة المصنوعة من الزجاج.

التابوت الفاضي للملك بسوسنس الأول


أشارت إدارة المتحف، إلي أن اكتشف التابوت في تانيس "صان الحجر"، شرق الدلتا، ويعرض الأن بقاعة كنوز تانيس بالدور العلوي في المتحف.

التابوت الفاضي للملك بسوسنس الأول


يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.
وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم
 

