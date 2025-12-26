بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد

توافد أعضاء نادي الاتحاد السكندري، من الذين لهم حق التصويت للجمعية العمومية العادية بند انتخاب مجلس الإدارة على مقر النادي الرئيسي بالشاطبي.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً بعدد ٤٥ لجنة انتخابية جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أعضاء النادي وإتاحة عملية انتخابية منظمة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تتابع لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.