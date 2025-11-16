قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
جامعة أسيوط تُعلن انطلاق رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلنت جامعة أسيوط عن تنظيم سلسلة من رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف عام من الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الطلاب.

وتأتي هذه الرحلات ضمن خطة الجامعة لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لطلابها، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة أهم المعالم التاريخية والحضارية في مصر، حيث تتضمن الجولة زيارة منطقة الأهرامات وشارع المعز ومنطقة الحسين وصولًا إلى المتحف المصري الكبير.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن تنظيم رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير تجارب معرفية وثقافية ثرية لطلابها، بما يعزز انتماءهم الوطني ووعيهم بحضارتهم العريقة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم الصروح الحضارية على مستوى العالم، وزيارته تُعد فرصة مميزة لطلاب الجامعة للاطلاع على كنوز مصر الأثرية في شكل متطور يجمع بين الحداثة وأصالة التاريخ.

وأشار إلى أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب الجامعي، موضحًا أن هذه الرحلات تسهم في دعم التواصل بين الطلاب وتنمية قدراتهم المعرفية والاجتماعية.

ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد عبدالمولى طلاب الجامعة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والمشاركة في الرحلات، مؤكّدًا استمرار الجامعة في تقديم أنشطة متنوعة تثري تجربة الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي.

ومن المقرر تنفيذ الرحلات خلال الأيام:
السبت 29/11/2025 – السبت 6/12/2025 – الأربعاء 10/12/2025.

وتعلن الجامعة فتح باب الحجز حاليًا، داعية الطلاب إلى التوجه إلى إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب للتعرف على التفاصيل واستكمال إجراءات الحجز.

وتؤكد جامعة أسيوط أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي الثقافي والحضاري لدى طلابها، وتشجيعهم على استكشاف آثار مصر الخالدة والتعرف على كنوزها التاريخية.

