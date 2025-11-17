مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن إدارة المتحف وضعت عدادات على قاعة الملك توت عنخ آمون وعدادات على المتحف، تمكننا من تحديد الأعداد الوافدة وموعد الخروج.

وأضاف أحمد غنيم، في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن السائح الأجنبي مدة زيارته تكون في حدود ساعتين بالكتير لأن عنده برنامج سياحي، أما المصري فبيطول في الزيارة لأنه بيقضي اليوم، وبالتالي نتحكم في الأعداد، عملنا مسار عن قناع توت عنخ آمون حتى لا يحدث تزاحم.

وأشار إلى أننا نرصد سلوك الزائر في هذه الفترة ونعمل تقييم لها، منوها أنه يتمنى أن الناس يتعاملوا مع الآثار بآداب الزيارة المطلوبة.

وتابع: التصوير والفيديوهات ده شيء كويس ولكن في إطار ووقار وأهمية المتحف، وإدارة المتحف بكل العاملين فيها هدفها فعلا راحة الزائر وتوفير تجربة ممتازة، حتى لا يزايد علينا أحد وهدفنا ضمان سلامة التجربة وسلامة الآثار.