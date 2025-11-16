مدير الترميم بالمتحف المصري: أحجام القدماء المصريين نفس أحجامنا الآن

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن أحجام القدماء المصريين في نفس أحجامنا الآن.

واستعرض عيسى زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير على قناة "النهار"، حياة الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير، والذي يخصص له قاعة لعرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية في مكان واحد.

وأشار إلى أن التابوت الخارجي المذهب الخاص بالملك توت عنخ آمون، الموجود في المقبرة، وتم خروجه من المقبرة في 2018، وتم ترميمه، وهو من ضمن ثلاثة توابيت متداخلة في بعضها حتى الوصول إلى التابوت الذهبي.