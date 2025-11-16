تامر أمين: طوابير الزائرين للمتحف المصري تسد عين الشمس.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن الاهتمام العالمي ظل مستمر بالمتحف المصري الكبير ولم يقتصر على يوم الافتتاح فقط، وحتى الآن تتحدث وسائل الإعلام العالمية عن المتحف.

وأضاف تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن حجم إقبال المصريين أنفسهم على زيارة المتحف المصري الكبير لا يمكن تخيله، منوها أن طوابير الزائرين للمتحف تسد عين الشمس من المصريين والأجانب.

وتابع: هذا يدل على أن المصري محتاج دايما تكة تحسسه بالفخر والفرحة وتشحن بطارية الانتماء والتكة دي كانت المتحف.

وأكد أنه بالرغم من بعض الملاحظات إلا أننا نتمنى أن تستمر هذه الأعداد في زيارة المتحف المصري الكبير.