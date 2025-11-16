عيسى زيدان: القناع الذهبي أندر قطعة أثرية على وجه الأرض.. فيديو

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، هو أندر قطعة أثرية موجودة على وجه الكرة الأرضية.

وأضاف عيسى زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير على قناة "النهار"، أن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، أكثر من 10 كيلو و600 جرام من الذهب الخالص المطعم بالأحجار الكريمة والفيانص، ويأخذ شكل الملك ومعه القلادة الخاصة به.

وتابع: هذا القناع ليس له مثيل حول العالم، وبالتالي كل السائحين يأتون لزيارته ورؤية هذا القناع، وأنا كنت آخر واحد يشيله من المتحف المصري في التحرير وأول واحد يحطه هنا في المتحف المصري الكبير.