وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
الزوار المتحف الكبير ينبهرون بتمثال رمسيس الثاني وكنوز توت عنخ آمون.. تفاصيل

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمود محسن

قال الإعلامي كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المتحف المصري الكبير يشهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبالًا غير مسبوق من الزوار المصريين والأجانب، وذلك في ثاني أيام افتتاحه الرسمي أمام الجمهور.

وأشار، إلى أن إدارة المتحف أعلنت استقبال نحو 18 ألف زائر في اليوم الأول، وهو ما يعكس شغف الجمهور المصري والعالمي باكتشاف هذا الصرح الثقافي والحضاري الفريد من نوعه.

وأوضح صبري أن الزوار من مختلف محافظات الجمهورية ومن جنسيات متعددة توافدوا بكثافة لتفقد قاعات العرض المفتوحة أمام الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من السائحين الأجانب عن انبهارهم بروعة تمثال الملك رمسيس الثاني وبالقاعة المخصصة للملك الشاب توت عنخ آمون التي تضم أكثر من 5600 قطعة أثرية ذهبية ومعدنية وخشبية نادرة.

وتابع، أن المتحف يضم أيضًا قاعة مخصصة لمراكب الملك خوفو النيلية القديمة، تحتوي على قطعتين أثريتين ضخمتين، إحداهما تخضع حاليًا لعملية ترميم حيّ أمام الزوار، ليشاهدوا كيفية استخدام التقنيات الحديثة في صيانة القطع الأثرية العملاقة التي يبلغ طول بعضها أكثر من 40 مترًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُعد تجربة فريدة تجمع بين العلم والسياحة الثقافية.

المتحف المصري الكبير المصريين الأجانب الجمهور المصري الصرح الثقافي

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
مازن الغرباوي
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
