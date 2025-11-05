الزوار المتحف الكبير ينبهرون بتمثال رمسيس الثاني وكنوز توت عنخ آمون.. تفاصيل

قال الإعلامي كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المتحف المصري الكبير يشهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبالًا غير مسبوق من الزوار المصريين والأجانب، وذلك في ثاني أيام افتتاحه الرسمي أمام الجمهور.

وأشار، إلى أن إدارة المتحف أعلنت استقبال نحو 18 ألف زائر في اليوم الأول، وهو ما يعكس شغف الجمهور المصري والعالمي باكتشاف هذا الصرح الثقافي والحضاري الفريد من نوعه.

وأوضح صبري أن الزوار من مختلف محافظات الجمهورية ومن جنسيات متعددة توافدوا بكثافة لتفقد قاعات العرض المفتوحة أمام الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من السائحين الأجانب عن انبهارهم بروعة تمثال الملك رمسيس الثاني وبالقاعة المخصصة للملك الشاب توت عنخ آمون التي تضم أكثر من 5600 قطعة أثرية ذهبية ومعدنية وخشبية نادرة.

وتابع، أن المتحف يضم أيضًا قاعة مخصصة لمراكب الملك خوفو النيلية القديمة، تحتوي على قطعتين أثريتين ضخمتين، إحداهما تخضع حاليًا لعملية ترميم حيّ أمام الزوار، ليشاهدوا كيفية استخدام التقنيات الحديثة في صيانة القطع الأثرية العملاقة التي يبلغ طول بعضها أكثر من 40 مترًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُعد تجربة فريدة تجمع بين العلم والسياحة الثقافية.