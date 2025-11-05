زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها

أكد زاهي حواس عالم الآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها.

وقال زاهي حواس، في حواره على قناة "المحور"،: "كانت هناك تحديات كثيرة أمام إنشاء المتحف المصري الكبير، وأبرزها كيفية نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى المتحف المصري الكبير ".

وأضاف زاهي حواس: "نقل مراكب الشمس الخاصة بالملك خوفو من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير؛ كانت تحديا كبيرا نجحنا فيه".

وواصل زاهي حواس: "اليابان قدمت دعما كبيرا لنا من خلال قروض ميسرة لإنشاء المتحف المصري الكبير".

ولفت زاهي حواس إلى أن "أي مصري بيحب بلده؛ لازم يكون سعيد وفرحان بافتتاح المتحف المصري الكبير ".