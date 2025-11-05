مكاسب كثيرة.. زاهي حواس: لا مثيل للمتحف المصري الكبير في أي مكان بالعالم

علق زاهي حواس عالم الآثار، على افتتاح المتحف المصري الكبير وإقبال أعداد كبيرة من السائحين والزوار عليه .



وقال زاهي حواس في حواره على قناة " المحور"، :" لا مثيل للمتحف المصري الكبير في أي مكان في العالم لأنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة ".



وتابع زاهي حواس:" المتحف المصري الكبير اول متحف في العالم يتم بناؤه بجوار أهم منطقة اثرية وهي منطقة الاهرامات ".

واكمل زاهي حواس :" حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لها دور كبير في إتمام مشروع المتحف المصري الكبير وكان يتم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ".

ولفت زاهي حواس:" المتحف المصري الكبير يحقق مكاسب كبيرة لمصر ومفيش حد في العالم فتح متحف وجاله 42 رئيس وملك وقائد دولة ".