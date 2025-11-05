قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مكاسب كثيرة.. زاهي حواس: لا مثيل للمتحف المصري الكبير في أي مكان بالعالم

زاهي حواس
زاهي حواس
هاني حسين

علق زاهي حواس عالم الآثار، على افتتاح المتحف المصري الكبير وإقبال أعداد كبيرة من السائحين والزوار عليه .


وقال زاهي حواس في حواره  على قناة " المحور"، :"  لا مثيل للمتحف المصري الكبير في أي مكان في العالم لأنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة ".


وتابع زاهي حواس:"  المتحف المصري الكبير اول متحف في العالم يتم بناؤه بجوار أهم منطقة اثرية وهي منطقة الاهرامات ".

واكمل زاهي حواس :" حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لها دور كبير في إتمام مشروع المتحف المصري الكبير وكان يتم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ".

ولفت زاهي حواس:" المتحف المصري الكبير يحقق مكاسب كبيرة لمصر  ومفيش حد في العالم فتح متحف وجاله 42 رئيس وملك وقائد دولة ". 

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
مازن الغرباوي
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

