خبير: 5 ملايين سائح متوقع أن يزوروا المتحف المصري الكبير في 2026

قال كد حسام هزاع الخبير السياحي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير جعله بمثابة منصة تسويق عالمية للسياحة الثقافية في مصر.

واضاف حسام هزاع في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"،: "كل العالم تابع افتتاح المتحف لمصري الكبير، ويبعث رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان".

وأوضح حسام هزاع، أننا لدينا حضارة تمثل الدولة المصرية القديمة، ونقوم بتسويق المتحف المصري الكبير كمنتج سياحي.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيسهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، وبالتالي يسهم في زيادة إنفاق السائح في القاهرة ".

ولفت حسام هزاع إلى أنه يتم ربط المتحف المصري الكبير مع زيارة الأهرامات والمتحف القومي للحضارات، وبالتالي سيزيد إنفاق السائح.

ونوه حسام هزاع بأنه من المتوقع زيادة الإقبال على البرامج السياحية الخاصة بالسياحة الثقافية، مضيفا: “متوقع أن يزور المتحف المصري الكبير 5 ملايين سائح في 2026”.