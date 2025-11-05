رئيس قرغيزيا: مصر مهد الحضارة الإنسانية وأهنىء الشعب بافتتاح المتحف المصري

أعرب الرئيس القرغيزي سورونباي جينيبكوف عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مُهنئًا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير. ووصف المتحف بأنه يمثل قمة في تقدير وإحياء التراث الإنساني والحضاري.

إنجازات خطة مصر 2030 في القطاع الاقتصادي

ولفت الرئيس القرغيزي إلى أنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوراسي لإنشاء منطقة تجارية حرة

وأكد الرئيس القرغيزي، على دعمه المفاوضات القائمة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والقرغيزي على حد سواء.