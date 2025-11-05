قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الرئيس القرغيزي: زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا الثنائية
بلجيكا تبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو
إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينياً ضمن صفقة التبادل في غزة
اعرف ازاي تروح المتحف المصري الكبير مواصلات وأسعار التذاكر والمواعيد
إصابة 10 أشخاص إثر حادث دهس جنوب غرب فرنسا
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
وزير الري: مئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة
توك شو

رئيس قرغيزيا: مصر مهد الحضارة الإنسانية وأهنىء الشعب بافتتاح المتحف المصري

منار عبد العظيم

أعرب الرئيس القرغيزي سورونباي جينيبكوف عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مُهنئًا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير. ووصف المتحف بأنه يمثل قمة في تقدير وإحياء التراث الإنساني والحضاري.

إنجازات خطة مصر 2030 في القطاع الاقتصادي

ولفت الرئيس القرغيزي إلى أنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي. 

وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوراسي لإنشاء منطقة تجارية حرة

وأكد الرئيس القرغيزي، على دعمه المفاوضات القائمة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة. 

وأوضح أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والقرغيزي على حد سواء.

