مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية، وأرحب برئيس الجمهورية القرغيزية في أول زيارة له إلى مصر وأفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري القرغيزي يمثل خطوة قوية في دفع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، وأننا نرحب بقرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة باعتباره خطوة استراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية.

وتابع رئيس الوزراء: سنعمل على تعزيز التبادل التجاري والتصنيع المشترك مع الجمهورية القرغيزية.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، فيديو ترويجي عن مناخ الاستثمار في مصر والقرغيزية.

وأعرب رئيس الجمهورية القرغيزية عن خالص الامتنان خلال استقباله اليوم في مصر، وأنه يقد الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة، وأن مصر هي مهد الحضارة الإنسانية وأنه يهنئ مصر على افتتاح المتحف.

وتابع:" إن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع مصر في جميع المجالات، وأن اليوم سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الاقتصاد والصناعة والتجارة والطاقة والكثير من المجالات".

ولفت إلى أن مصر تحقق تقدمات كبيرة في المجال الاقتصادي، وأن هناك اتفاقية لتطوير التعاون التجاري أنه سيكون هناك تكون في المجال السياحي، وأنه سيكون هناك تعاون في المجال المصرفي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية منتدى الأعمال بين البلدين.