استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة

وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية القرغيزية
وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية القرغيزية
البهى عمرو

 أكد وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية القرغيزية، أننا نرحب بالشركاء المصريين، أننا نعمل على تطوير خطوط النقل، وأننا نعمل على مد خطوط السكة الحديد مع الصين ومجموعة من الدولة بآسيا.

وأضاف خلال كلمته بحضور رئيس الجمهورية القيرغيزية صادير جاباروف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا ندعو الشركات المصرية ذات الخبرة في مجال الهندسة والطاقة المتجددة للمشاركة في المشروعات الكبيرة ببلاده.

ولفت إلى أن هناك تقاليد زراعية وأن هناك اهتمام بالقطاع الزراعي والغذائي، وأننا نركز على الشفافية والرقمنة، وأن تسجيل الشركات يكون في خلال أيام.

وأوضح أن بلاده توفر بنية تحتيه، وأن مصر تمتلك خبرة كبيرة، وقادرة على مساعدة بلادنا في ذلك، وأننا نفتح صفحة جديدة مع مصر من أجل التعاون. 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية، وأرحب برئيس الجمهورية القرغيزية في أول زيارة له إلى مصر وأفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري القرغيزي يمثل خطوة قوية في دفع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، وأننا نرحب بقرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة باعتباره خطوة استراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية.

وتابع رئيس الوزراء: سنعمل على تعزيز التبادل التجاري والتصنيع المشترك مع الجمهورية القرغيزية.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، فيديو ترويجي عن مناخ الاستثمار في مصر والقرغيزية.

وأعرب رئيس الجمهورية القرغيزية عن خالص الامتنان خلال استقباله اليوم في مصر، وأنه يقد الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة، وأن مصر هي مهد الحضارة الإنسانية وأنه يهنئ مصر على افتتاح المتحف.

وتابع:" إن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع مصر في جميع المجالات، وأن اليوم سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الاقتصاد والصناعة والتجارة والطاقة والكثير من المجالات".

ولفت إلى أن مصر تحقق تقدمات كبيرة في المجال الاقتصادي، وأن هناك اتفاقية لتطوير التعاون التجاري أنه سيكون هناك تكون في المجال السياحي، وأنه سيكون هناك تعاون في المجال المصرفي

