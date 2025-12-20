تكنولوجيا تقود المستقبل .. استعراض حلول التنقل الكهربائي الذكي في EVs Electrify Egypt 2025

شاركت نيسان في فعاليات معرض ومؤتمر EVs Electrify Egypt 2025 الذي أُقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2025، حيث استعرضت رؤيتها لمستقبل التنقل الكهربائي في مصر، مع التركيز على تكنولوجيا e-POWER المبتكرة التي توفر تجربة قيادة بمحرك كهربائي 100% دون الحاجة إلى شحن خارجي.

وخلال المعرض، قدمت نيسان طرازي X-Trail وQashqai المزودين بتكنولوجيا e-POWER، مع إتاحة تجربة القيادة لطراز X-Trail، بما يمنح الزوار فرصة اختبار الأداء السلس والاستجابة الفورية للمحرك الكهربائي. كما شارك المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، في جلسة نقاشية تناولت دور الشركة في دعم الاستدامة والتحول نحو التنقل الصديق للبيئة، إضافة إلى ريادة نيسان للسوق المصري وتصدرها المبيعات لعامين متتاليين.

وتعتمد تكنولوجيا e-POWER على محرك كهربائي ينقل القوة مباشرة إلى العجلات، بينما يعمل محرك البنزين فقط على توليد الكهرباء وشحن البطارية، ما يزيل القلق المرتبط بمحطات الشحن ومدى السير. ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد نيسان التزامها بقيادة التحول نحو حلول تنقل أكثر استدامة وعملية، تجعل القيادة الكهربائية أقرب إلى الواقع اليومي وأكثر قابلية للتبني في السوق المصري.