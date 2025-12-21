مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي

حلقت طائرات حربية مجهولة في سماء مدينة الميادين شرقي دير الزور، وفق ما أوردته القناة الإخبارية السورية، فجر الأحد.

وكانت قوات القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مساء السبت أنها شنت غارات جوية على أكثر من 70 هدفًا متفرقة في وسط سوريا، باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية.

وذكرت القيادة أن الغارات استهدفت مواقع البنية التحتية ومستودعات أسلحة تابعة لتنظيم داعش.

وأضافت أن ذلك تم باستخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية قدمت دعمًا عبر طائرات مقاتلة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "العملية تهدف إلى منع التنظيم من تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية"، مشددًا على مواصلة ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة.

وتأتي هذه العملية بعد الهجوم الذي وقع في 13 ديسمبر على عناصر أمريكيين وسوريين، حيث نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ ذلك الحين 10 عمليات أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصرًا إرهابيًا.

كما نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الستة الماضية لمواجهة التهديدات المباشرة للأمن الأمريكي والإقليمي.