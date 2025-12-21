قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
أخبار العالم

مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي

طائرات مجهولة حلقت في سوريا
طائرات مجهولة حلقت في سوريا
محمد على

حلقت طائرات حربية مجهولة في سماء مدينة الميادين شرقي دير الزور، وفق ما أوردته القناة الإخبارية السورية، فجر الأحد.

وكانت قوات القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مساء السبت أنها شنت غارات جوية على أكثر من 70 هدفًا متفرقة في وسط سوريا، باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية.

وذكرت القيادة أن الغارات استهدفت مواقع البنية التحتية ومستودعات أسلحة تابعة لتنظيم داعش.

وأضافت أن ذلك تم باستخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية قدمت دعمًا عبر طائرات مقاتلة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "العملية تهدف إلى منع التنظيم من تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية"، مشددًا على مواصلة ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة.

وتأتي هذه العملية بعد الهجوم الذي وقع في 13 ديسمبر على عناصر أمريكيين وسوريين، حيث نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ ذلك الحين 10 عمليات أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصرًا إرهابيًا.

كما نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الستة الماضية لمواجهة التهديدات المباشرة للأمن الأمريكي والإقليمي.

طائرات حربية مجهولة شرقى دير الزور قوات القيادة المركزية الأمريكية القيادة طائرات مقاتلة

