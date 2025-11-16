متحف مطار القاهرة ينظم معرض مستنسخات توت عنخ آمون

نظم متحف مطار القاهرة صالة 2، معرض وورشة عمل عن مستنسخات تعبر عن مقبرة الملك توت عنخ آمون للتعريف بأهمية المقبرة الخاصة به والمقتنيات التى بداخلها.

متحف مطار القاهرة



أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة صالة 2، أن معرض المستنسخات يسهل من توصيل العلومات عبر مجسمات، ويجمع بين المتعة التعليمية والوعي الاثري عبر التلوين والحكي.

يذكر أن المتحف عبارة عن قاعه عرض واحدة تضم 310 قطعه أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة حتى عصر الأسرة العلوية .



لفتت الإدارة ، أن المتحف يضم مجموعة من الفتارين تمثل فترات تاريخية متنوعة: فاترينه عصر المصري القديم، فاترينه العصر القبطي، فاترينه الاديان، فاترينه العصر الإسلامي، فاترينه الأسرة العلوية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

ويشمل العرض المتحفي فترات تاريخية مختلفة فهو سيناريو غني يشمل جميع العصور بداية من عصر الدولة القديمة، وينتهي بالعصر الحديث(عصر الأسرة العلوية)، بالإضافة إلى قطع تُبرز كينونة مِصر كمهد لكافة الأديان السماوية.