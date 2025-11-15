أحمد غنيم: هذه طريقة ردع المخالفين داخل المتحف المصري الكبير.. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن غدا الأحد أعلنت وزارة السياحة والآثار تطبيق نظام الإدارة بالتوقيت، فأي زائر سواء مصري أو أجنبي يجب عليه اختيار موعد لزيارة المتحف فيه.

وأضاف أحمد غنيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن أول موعد لزيارة المتحف المصري الكبير في الثامنة والنصف صباحا، ثم الحادية عشر صباحا، ثم الواحدة مساءا ثم الثالثة مساءا ثم آخر موعد في الخامسة مساءا، ويستوي في ذلك المصري والأجنبي.

وتابع: لم نغلق زيارة المتحف أمام المصريين، منوها أن المصريين لهم عدد والأجانب لهم عدد، ولازم أفصل المصريين عن الأجانب في البداية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مدونة "سلوك" قريبا من الوزارة، وهذه المدونة فيها الإجراءات والضوابط المتبعة خلال الزيارة، وفي حالة عدم الالتزام توقع العقوبة على الزائر وفقا للائحة القانونية وإن لم توجد له لائحة سيتم استئذانه في مغادرة المتحف فورا.