أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر بالعام الجديد

عبد الرحمن محمد

قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026م.

كما هنَّأ المجلس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بالعام الميلادي الجديد.

وأشاد مجلس الجامعة بالجهود التي تشهدها جامعة الأزهر على مدار الساعة وكان آخرها قيام فضيلة رئيس الجامعة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أمس الثلاثاء، بالافتتاح الرسمي لكلية الطب البيطري بحوش عيسى بحضور الدكتور ياقوت السنوسي، عميد الكلية، والدكتور محمود رمضان صوفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ووجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير إلى المتبرع الدكتور عبد الهادي سالم قريطم، وإلى جميع من كان لهم الفضل بعد المولى -عز وجل- في افتتاح هذه الكلية التي سوف تسهم في دعم وزيادة مجال الثروة الحيوانية في محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة لها.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي في عقد وتنظيم دورة تدريبية لمجموعة من الباحثين من أكاديمية بلغار الروسية، وثمن المجلس هذه الجهود التي تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على مدار أكثر من ألف عام.

كما كرَّم مجلس الجامعة عددًا من أعضاء هيئة التدريس من داخل جامعة الأزهر وخارجها الذين أسهموا في تحكيم البحوث العلمية في المجلات الأكاديمية بمختلف التخصصات العلمية.

ووجه مجلس الجامعة لهم الشكر والتقدير؛ لجهودهم المخلصة في سبيل ذلك، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في علمهم وأعمارهم جزاء ما قاموا به لصالح العلم والبحث العلمي.

ووجه مجلس الجامعة جميع عمداء الكليات في القاهرة والأقاليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الرئيس السيسي العام الميلادي الجديد 2026م

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

