مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر بالعام الجديد

قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026م.

كما هنَّأ المجلس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بالعام الميلادي الجديد.

وأشاد مجلس الجامعة بالجهود التي تشهدها جامعة الأزهر على مدار الساعة وكان آخرها قيام فضيلة رئيس الجامعة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أمس الثلاثاء، بالافتتاح الرسمي لكلية الطب البيطري بحوش عيسى بحضور الدكتور ياقوت السنوسي، عميد الكلية، والدكتور محمود رمضان صوفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ووجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير إلى المتبرع الدكتور عبد الهادي سالم قريطم، وإلى جميع من كان لهم الفضل بعد المولى -عز وجل- في افتتاح هذه الكلية التي سوف تسهم في دعم وزيادة مجال الثروة الحيوانية في محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة لها.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي في عقد وتنظيم دورة تدريبية لمجموعة من الباحثين من أكاديمية بلغار الروسية، وثمن المجلس هذه الجهود التي تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على مدار أكثر من ألف عام.

كما كرَّم مجلس الجامعة عددًا من أعضاء هيئة التدريس من داخل جامعة الأزهر وخارجها الذين أسهموا في تحكيم البحوث العلمية في المجلات الأكاديمية بمختلف التخصصات العلمية.

ووجه مجلس الجامعة لهم الشكر والتقدير؛ لجهودهم المخلصة في سبيل ذلك، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في علمهم وأعمارهم جزاء ما قاموا به لصالح العلم والبحث العلمي.

ووجه مجلس الجامعة جميع عمداء الكليات في القاهرة والأقاليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.