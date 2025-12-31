قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أداءه العلمي والدعوي والمجتمعي خلال عام 2025م، محققًا حصادًا نوعيًّا يعكس رسالته في نشر الفهم الوسطي للإسلام، ومواكبة قضايا الإنسان المعاصر، تحت مظلة الأزهر الشريف، وبإشراف نخبة من العلماء والمتخصصين.

 إصدار 1,785,610 فتوى 

وتصدرت الفتاوى قائمة إنجازات المركز خلال العام، حيث أصدر 1,785,610 فتوى عبر منصاته المختلفة، تناولت قضايا دينية وفكرية وأسرية ومجتمعية من داخل مصر وخارجها باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية، إلى جانب تسجيل 656,559 استشارة أسرية، فيما بلغ إجمالي الاستشارات الأسرية والمجتمعية منذ تأسيس المركز 4,310,349 استشارة.

 210 بثًّا مباشرًا عبر منصاته

وفي إطار الحضور الرقمي والتفاعل الإلكتروني، كان الوجود الإفتائي والتوعوي للمركز حاضرًا على جميع المنصات بـ19,281 عملًا علميًّا وتقنيًّا، كما أضاف بنك فتاوى الأزهر 1,610 فتوى بحثية مؤصلة إلى رصيده، كما نفذ المركز 210 بثًّا مباشرًا عبر منصاته الرقمية، وأسهمت وحدة تحليل البيانات والأرشفة بمعالجة وتوثيق 19,966 مادة، دعمًا لصناعة القرار العلمي والإفتائي.

مواجهة الإلحاد والفكر اللاديني

وبرز دور الوحدات المتخصصة بالمركز في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية؛ حيث نفذت وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني 7,426 نشاطًا، وقدمت وحدة الدعم النفسي 62,535 خدمة، في حين أنجزت وحدة الدراسات العبرية 580 عملًا بحثيًّا وتحليليًّا، وقدمت وحدة الاستثمار والتنمية 121 عملًا.

قسم البحوث والمراجعة

وعلى مستوى البحث والرصد، أنجز قسم البحوث والمراجعة 2,240 عملًا علميًّا، ورصدت وحدة متابعة المحتوى الديني والمجتمعي 3,664 مادة، بينما سجلت وحدة التنسيق والتواصل الإعلامي 17,723 عملا تنسيقيًّا ومشاركة، وحقق المركز 16,100 صدى إعلامي في وسائل الإعلام المختلفة.

قسم التدريب والتطوير

وفي الجانب التنموي والمؤسسي، نفذ قسم التدريب والتطوير 721 نشاطًا وعملًا تدريبيًّا داخليا للأعضاء، إلى جانب إعداد 439 خطة وتقريرًا متخصصًا، وتنظيم 12 لقاءً بالصالون الثقافي.

دعم الأسرة والاستقرار المجتمعي

أما على صعيد دعم الأسرة والاستقرار المجتمعي، فقد واصلت وحدة لمّ الشمل رسالتها، حيث نجحت في إعادة الاستقرار إلى 205,000 أسرة منذ انطلاقها عام 2018م، كما نُفِّذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية 95,907 لقاء توعويًّا أسريًّا ومجتمعيًّا منذ بدء البرنامج عام 2018م، إلى جانب تنظيم 137 دورة لتأهيل المقبلين على الزواج منذ بدء الدورات.

ويؤكد هذا الحصاد السنوي أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل الاضطلاع بدوره الإفتائي والتوعوي والأسري، جامعًا بين الأصالة العلمية، والتخصص المؤسسي، والحضور الرقمي والإعلامي، بما يخدم استقرار المجتمع، ويعزز الوعي الديني الرشيد، ويواجه التحديات الفكرية المعاصرة برؤية علمية راسخة.

