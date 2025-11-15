منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن إذاعة حلقة خاصة غداً الأحد من داخل المتحف المصري الكبير، قائلة إن أول كاميرات لبرنامج تلفزيوني تدخل المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه بأسبوعين ستكون كاميرات برنامجها.

وكشفت عبر برنامجها الصورة، الذي تقدمه على شاشة النهار، أنها التقت عدداً كبيراً من العاملين في المتحف ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.



وأضافت أنها دخلت قاعة توت عنخ آمون المبهرة، ورغم زياراتها السابقة لها في متحف التحرير، فإن طريقة العرض في المتحف الكبير مختلفة من حيث تقنيات العرض والإضاءة، وهو ما يجعل الإقبال كبير.

مراكب الملك خوفو المشهورة

وأردفت أنها شاهدت مراكب الملك خوفو المشهورة بمراكب الشمس، وأضافت أيضاً أنها التقت أفراد الأمن الذين عايشوا المتحف منذ أن كان جبلاً ورملاً حتى أصبح حقيقة، وروت كيف دافعوا عنه في عام 2011.



وكشفت الحديدي عن انطباعها قائلة إن الإقبال عظيم ورائع، لكن ليس كل من يأتي يزور الآثار فقط، فهناك من يأتي للتنزه وكأن المكان مول. وأوضحت أن هذا التكدس وبعض السلوكيات يكونان أحياناً مزعجين، مثل الجلوس على قواعد التماثيل، إلى جانب ما ظهر مؤخراً مثل تريند أحمر الشفايف للملكات التي شاهدناها الفترة الماضية.

وأكدت أنه لا يمكن وضع فرد أمن على كل تمثال، وأن السلوكيات يجب أن تنضبط، فهناك ازدحام لا داعي له قائلة: "الناس تأتي منبهرة بالمكان، وقد يساعدهم ذلك على تعلم الاهتمام بالآثار وقيمتها، لكن بعض السلوكيات ما زالت تحتاج للضبط".



وكشفت الحديدي عن جاهزية نظام الأمن في المتحف لتطبيق عقوبات على الممارسات والسلوكيات الخاطئة، قائلة إنه اعتباراً من الغد سيطبق في المتحف الكبير نظام الحجز الإلكتروني بتوقيتات محددة لمنع الازدحام والتكدس، بالإضافة إلى استعداد الأمن للانضباط؛ فأي سلوك خاطئ ستتم معاقبة مرتكبه بوضع حظر يمنعه من حجز تذكرة مرة أخرى.