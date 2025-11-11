لميس الحديدي: علينا توفير مناخ سياسي جاذب لا محبط أو مقلق

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن انتخابات مجلس النواب تشهد دخول قاعدة شبابية جديدة قوامها 9.4 مليون شاب، في افلترة مابين عامي 2014 و2025، ولهم حق التصويت لأول مرة. وتساءلت: "هل هؤلاء الشباب صوتوا فعلًا؟ هل مارسوا حقهم الانتخابي؟ وكيف يمكن أن نجذبهم، خاصة أن الانتخابات القادمة ستشهد كوادر جديدة وقواعد انتخابية مختلفة؟" وأضافت: "الأهم أن نسأل كيف نصنع الكوادر السياسية."



وأوضحت خلال تقديمها برنامج "الصورة" على شاشة "النهار" قائلة: "هناك كثيرون بعد الثورات وما تبعها أصبحوا لا يرون أهمية للسياسة، معتبرين أن الاهتمام بالاقتصاد أكثر نفعًا للناس، وربما يكون ذلك صحيحًا جزئيًا."



وأكملت: "لكن الحقيقة التي لا يجب أن نغفلها أن السياسة هي المحرك، وهي دائمًا المقدمة، فاختيارات الاقتصاد سياسة، والتعليم سياسة، والصحة سياسة، وأولويات الإنفاق سياسة، كلها تبدأ من الفكر السياسي."



وأردفت: "السياسة هي التي تحدد الاتجاهات، يمينًا أو يسارًا أو وسطًا، وهي التي ترسم توجه أي حكومة، وتصوبها وتعارضها المعارضة. فالمراجعات السياسية سياسة، وتحديد المسؤولية عند الخطأ أيضًا سياسة."



واختتمت قائلة: "السياسة هي التي تحدد الطريق، والكوادر الشابة يجب ألا تنبذ السياسة، بل علينا أن نوفر لها مناخًا سياسيًا جاذبًا، لا محبطًا أو مقلقًا."