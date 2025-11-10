قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
توك شو

لميس الحديدي عن انتخابات النواب: نلاحظ تراجع أعداد المرشحين على المقاعد الفردية

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قاعدة الناخبين في الانتخابات البرلمانية لعام 2025 تبلغ حاليًا 69.3 مليون ناخب، مقارنة بنحو 62.9 مليون ناخب في انتخابات 2020، بزيادة قدرها 10%.


وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "إن إجمالي عدد المرشحين يبلغ 2904 يتنافسون على 568 مقعدًا، مناصفة بين نظام القائمة والفردي، يضاف إليهم 5% من المعيّنين من قبل الرئيس، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 596 مقعدًا."


وكشفت الحديدي أن الملاحظة اللافتة في هذه الانتخابات هي تراجع أعداد المرشحين على المقاعد الفردية، إذ بلغت في عام 2020 نحو 4532 مرشحًا، بينما وصلت في الانتخابات الحالية إلى 2904 فقط، مشيرة إلى أن هذا التراجع بنسبة 34% يؤثر على مستوى التنافسية في المقاعد الفردية.


وأوضحت الحديدي أن النظام الانتخابي في مصر مقسم بين القائمة  المغلقة  والنظام الفردي قائلة :  : مش كل الناس  شايفاه أعظم نظام حتى في الحوار الوطني يرون أنه لايفضي لممارسة ديموقراطية  والمعارضة كانت تفضل أن تكون القائمة نسبية بينا رأت الموالاة أنه في حال تطبيق القوائم النسبية  لن تستطيع المعارضة  خوض الانتخابات لانها لازالت غير مؤهلة ولازالت ضعيفة "
وشددت الحديدي أن النظام الانتخابي  شهد جدلاً   كبيرا الفترة الماضية  خاصة أن المعارضة ترى أنها لازالت تعاني من عدم إتاحة المجال العام لها سواء صحف وهي ضعيفة لاسباب كثيرة من جهة الانفاق   وغيرها من البنود

لميس الحديدي الحديدي اخبار التوك شو انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب

