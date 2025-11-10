لميس الحديدي عن انتخابات النواب: نلاحظ تراجع أعداد المرشحين على المقاعد الفردية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قاعدة الناخبين في الانتخابات البرلمانية لعام 2025 تبلغ حاليًا 69.3 مليون ناخب، مقارنة بنحو 62.9 مليون ناخب في انتخابات 2020، بزيادة قدرها 10%.



وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "إن إجمالي عدد المرشحين يبلغ 2904 يتنافسون على 568 مقعدًا، مناصفة بين نظام القائمة والفردي، يضاف إليهم 5% من المعيّنين من قبل الرئيس، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 596 مقعدًا."



وكشفت الحديدي أن الملاحظة اللافتة في هذه الانتخابات هي تراجع أعداد المرشحين على المقاعد الفردية، إذ بلغت في عام 2020 نحو 4532 مرشحًا، بينما وصلت في الانتخابات الحالية إلى 2904 فقط، مشيرة إلى أن هذا التراجع بنسبة 34% يؤثر على مستوى التنافسية في المقاعد الفردية.



وأوضحت الحديدي أن النظام الانتخابي في مصر مقسم بين القائمة المغلقة والنظام الفردي قائلة : : مش كل الناس شايفاه أعظم نظام حتى في الحوار الوطني يرون أنه لايفضي لممارسة ديموقراطية والمعارضة كانت تفضل أن تكون القائمة نسبية بينا رأت الموالاة أنه في حال تطبيق القوائم النسبية لن تستطيع المعارضة خوض الانتخابات لانها لازالت غير مؤهلة ولازالت ضعيفة "

وشددت الحديدي أن النظام الانتخابي شهد جدلاً كبيرا الفترة الماضية خاصة أن المعارضة ترى أنها لازالت تعاني من عدم إتاحة المجال العام لها سواء صحف وهي ضعيفة لاسباب كثيرة من جهة الانفاق وغيرها من البنود