محافظ الإسكندرية يكشف عن تفاصيل اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب داخل المحافظة

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الإقبال على اللجان الانتخابية كان جيدا، مشيرا إلى أنه شهد كثافة ملحوظة بدءاً من فترة ما بعد الظهيرة واستمرت حتى غلق صناديق الاقتراع.

وقال أحمد خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 مر بسلاسة تامة، مؤكدا أن المشهد ظهر بأنه عرس ديمقراطي بكامل ملامحه.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم ترصد أي مشكلات أو سلبيات على مدار اليوم، مؤكداً أن جميع المقار الانتخابية، البالغ عددها 558 مقراً انتخابياً لاستقبال أكثر من 4.5 مليون ناخب.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية في الإسكندرية شهدت تجهيزات على أعلى مستوى وتنسيقاً كاملاً بين كافة الجهات المعنية