محافظ اسوان: العائلات والقبائل زينوا مشهد اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن المحافظة لها طبيعية خاصة متمثلة في العائلات الموجودة والقبائل، والتي كان لها دور في ان يشهد اليوم الأول من إنتخابات مجلس النواب مشاركة كثيفة.

قال إسماعيل كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة، أن هناك 4 دوائر رئيسية داخل المحافظة، مؤكدا أن هناك 190 لجنة فرعية داخل هذه الدوائر، وتم متابعة سير العملية الإنتخابية.

وتابع محافظ أسوان، أنه سيكون هناك 8 مقاعد تمثل محافظة أسوان داخل المجلس، مؤكدا أن اعداد الناخبية وصلت إلى مستوى جيد، وسط مشاركة من الشباب والسيدات، وسط توقعات مشاركة أكبر.

أشار المحافظ إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعبر عن الوعى السياسى والحرص على مستقبل الوطن ، كما يرسخ قيم الإنتماء والولاء ، وخاصة أن مشاركة المواطنين فى صناديق الإقتراع يعتبر هو السبيل الحقيقى لبناء دولة قوية مستقرة قادرة على تحقيق طموحات أبنائها .