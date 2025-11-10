محافظ أسوان يتفقد لجان الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب .. شاهد

فى مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية ، ويؤكد على تلاحم أبناء مصر خلف هدف واحد هو دعم الإستقرار وتعزيز المسار الديمقراطى ، ومن أجل حث الناخبين على المشاركة الإيجابية .

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع كوكبة من الرموز الدينية مظاهرة فى حب الوطن خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمجلس النواب 2025، حيث رافقه كل من الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، وذلك خلال زيارتهم للجنة الإنتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية لكل مواطن .

وأشار المحافظ إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعبر عن الوعى السياسى والحرص على مستقبل الوطن ، كما يرسخ قيم الإنتماء والولاء ، وخاصة أن مشاركة المواطنين فى صناديق الإقتراع يعتبر هو السبيل الحقيقى لبناء دولة قوية مستقرة قادرة على تحقيق طموحات أبنائها .

مجلس النواب

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الفترة السابقة على إجراء العملية الإنتخابية شهدت تنسيقاً وتعاوناً مكثفاً بين مختلف الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية بهدف رفع الوعى بأهمية المشاركة من خلال عقد حملات توعوية داخل القرى والمدن والمراكز بما يعكس صورة حضارية مشرفة لعروس المشاتى .

مقدماً شكره وتحيته لكافة العاملين باللجان الإنتخابية على جهودهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أجل دعم مسيرة التنمية والديمقراطية فى ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة .