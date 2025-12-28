بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور أحدث صور لها احتفالًا بالكريسماس عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها على إنستجرام: «نجعل الأرواح مشرقة، ابتسامة تلو الأخرى».

وظهرت سيرين مرتدية فستانًا باللون الأحمر قصيرًا، أظهر أناقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتتميز سيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد سيرين في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.