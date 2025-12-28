قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد

سيرين عبد النور
علا محمد

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور أحدث صور لها احتفالًا بالكريسماس عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها على إنستجرام: «نجعل الأرواح مشرقة، ابتسامة تلو الأخرى».

وظهرت سيرين مرتدية فستانًا باللون الأحمر قصيرًا، أظهر أناقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتتميز سيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد سيرين في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

الفنانة سيرين عبدالنور

طاجن الكوارع
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
داوود عبد السيد
خالد النبوي مع عبلة سلامة
